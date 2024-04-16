Зачем банки навязывают кредитки и как правильно ими пользоваться

Буквально за пару лет в Севастополе кратно увеличилось количество работающих банков и каждый из них начал активно навязывать своим клиентам кредитные карты.

Менеджеры отправляют сообщения на мобильный телефон, на электронную почту поступают десятки уведомлений и даже в мессенджерах не спрятаться от ненавистного спама.

Корреспондент «Севкора» решил разобраться, почему банки навязывают оформление кредитных карт, где их выгода и как не стать жертвой с отрицательной кредитной историей.

Как банки заманивают вас в свои сети

Самое главное, вы всегда должны помнить, что банки заинтересованы только в своей прибыли. Именно по этой причине кредиторские организации стремятся привлечь новых клиентов, побудить их выбрать ипотечную программу, взять займ или кредитную карту. Свои услуги финансовые организации могут навязывать по следующим каналам:

— телефонные звонки – вы получаете предложение оформить потребительский кредит или получить кредитную карту с беспроцентным периодом;

— рассылка сообщений – могут использоваться разные «уловки», например, вам предлагают выгодные бонусы за бесплатное оформление кредитной карты (с низкой процентной ставкой и высокой первоначальной суммой);

— реклама в банке – сотрудники банков во время любых ваших визитов туда рассказывают о преимуществах новых программ, побуждая клиента оформить кредитную карту (часто применяются такие «уловки», как указание на возможность не использовать продукт до крайней необходимости, «а вдруг вам срочно понадобятся деньги»).

Звонки и сообщения могут поступать по несколько раз в день. Все, что вы можете сделать – это заблокировать номер, с которого бесконечно поступает спам. Сотрудники банков рассчитывают, что часть населения даже не задумывается, что будет, если мгновенно согласиться на получение займа.

Где выгода банка в картах с беспроцентным периодом

Во время одного из таких звонков от банка, который недавно стал предлагать свои услуги крымчанам, мы поинтересовались, как зарабатывает банк на кредитных картах, если предлагает такие выгодные условия для клиентов, в том числе дарит сразу 1000 рублей новым заемщикам.

Менеджер нам попыталась объяснить, что банкам выгодны ваши кредитки, даже если вы укладываетесь в льготный период. При оплате банковской картой в магазинах продавец платит комиссию банку эквайеру (банку продавца), а тот часть оставляет себе, а часть платит платежной системе и банку эмитенту карты (тому, кто выпустил карту). Поэтому каждый раз, когда вы платите картой, банк на этом зарабатывает. И для привлечения новых клиентов банки делятся частью своего процента с клиентами (процент на остаток по карте, cashback и какие-то другие льготные условия).

Также самое очевидное и что в открытую вам не расскажут в банке, но каждая финансовая организация рассчитывает, что не все держатели карт понимают, как грамотно пользоваться кредитками.

Банк будет зарабатывать, когда клиент захочет снять наличные с кредитки или сделать перевод, когда не уложится в льготный период или вообще допустит просрочку. Например, если купить какую-то большую покупку по кредитке и забыть о ней. А ведь кредитка — это не подарок от банка, а отсрочка платежа, и если ее вовремя не погасить, то банк начислит проценты (они могут доходить до 50–70% годовых). Таким образом, банки получают прибыль от тех, кто забывает о платеже.

Вы решили взять кредит

О финансовой грамотности мы решили поговорить с заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Севастопольского государственного университета Еленой Посной. Первое, в чем она посоветовала убедиться, получив звонок из банка, что это звонят не мошенники.

«Во-вторых, никогда не принимайте решение по телефону. Если вы решили завести кредитную карту, то лучше обратиться в отделение банка, перед этим изучив кредитную историю банка, надежность, как долго он работает. И обязательно задать специалисту все интересующие вас вопросы. Если получили ответы, которые вас устраивают, то ничего страшного – берите кредит, если он вам нужен», — отметила завкафедры, подчеркнув, что просто так принимать решение по телефону и верить, что будет бесплатное обслуживание, не разумно.

Елена Посная рекомендует всегда просить распечатанную версию кредитного договора и очень внимательно его читать. Взять день подумать, с кем-то обсудить, а потом только решаться на кредит.

«Если у человека развита финансовая грамотность и финансовая культура, никаких проблем в использовании кредитных карт не возникнет», — считает специалист.

А если человек взял кредитку и не просчитал, сколько ему нужно возвращать, когда потратил в свое удовольствие, положил в карман и забыл, то это уже степень финансовой неграмотности. И такого человека будут ждать большие проблемы, заключила руководитель кафедры.

Что делать, если забыли о кредите

Мы попросили Елену Посную рассказать, как правильно выпутаться из истории, когда просрочили все платежи или вообще забыли о кредите.

Она подчеркнула, что изначально при обращении в надежный банк, вы получите напоминание, когда нужно по кредитке произвести платеж.

Но если все-таки долг образовался, и вы не можете погасить накопившийся кредит, Посная советует «ни в коем случае не брать новый кредит, чтобы погасить старый».

«Это финансово неправильно. Человек должен рассчитать, откуда у него будут доходы в следующем месяце и в отделении банка попросить реструктуризацию суммы задолженности на выгодных условиях. Когда берешь новый кредит на погашение старого, получается снежный ком, долговая яма, так можно дойти и до потери имущества», — заключила специалист.

Ольга Сурикова