В Учкуевке продают лес под видом ИЖС

На нескольких онлайн-платформах продажи и аренды недвижимости появились объявления о «переуступке права аренды» за 100 млн рублей на участок с лесом возле парка «Учкуевка».

Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Нахимовского района Алексей Гладских. Речь идет о сосновом лесе с кадастровым номером: 91:04:005001:929.

Как сообщают авторы публикаций, переуступка права аренды земельного участка с согласованным проектом освоения лесов за кругленькую сумму предлагается под турбазу(кемпинг) на 250 мест. Также риелторы пишут, что уже, якобы, выданы технические условия для подключения электричества, газа, воды и канализации.

Стоит отметить, что Гладских сообщает, что в Севприроднадзоре еще в 2022 году приняли решение отдать этот участок в аренду для осуществления рекреационной деятельности, находящегося в государственной собственности.

«Но самое интересное, что когда сдавался в аренду лесной участок согласованного проекта освоения лесов на этой территории ещё не было. Поэтому что будет на этом участке зависит от фантазии и средств арендатора, естественно в рамках действующего законодательства РФ. Так вот действующее законодательство РФ требует разработать и согласовать проект освоения лесов лесного участка», — сообщает депутат.

Как можно понять из объявлений, такой согласованный проект освоения лесов лесного участка у продавцов есть. Из этих же публикаций исходит, что в этот проект входит: устройство гостевой парковки на 20 машино-мест, административно-торговое здание со столовой на 50 мест/420 м2, сезонный гриль-бар на 30 мест/76 м2, баня-бочка 2 шт., Амфитиатр с киноэкраном – на 105 мест/234,8 м2, подиумы для размещения с палатками 30 шт./607,5 м2 на 90 человек, глэмпинги 5шт/180 м2 на 25 человек и многое другое.

Подчеркнем, что в объявлениях указано, что статус земли установлен под возведение ИЖС, однако на публичной кадастровой карте разрешенный вид использования «Отдых» и «Использование лесов».

Напомним, в Севастополе продают за 33 млн рублей охотничий дом князя Юсупова.

Дмитрий Островский