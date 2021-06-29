На Северной появится современный спорткомплекс с бассейном

Спорткомплекс даст мощный импульс для развития спорта в районе

На улице Симонок, 53 до 2023 года построят спорткомплекс с полноценным футбольным полем, 25-метровым бассейном, универсальными игровым и тренажерным залами.

Об этом в ходе пленарного заседания, отвечая на вопрос депутата ЛДПР Андрея Куринова, рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«По предоставлению субсидий на строительство этого объекта есть соглашение и этот проект точно будет реализован. Также на Северной стороне функционирует спортивная школа олимпийского резерва №8, капитально отремонтированная. На Северной стороне имеется также пять детско-юношеских клубов, которые отремонтировали в 2019 году», — рассказал Сергей Резниченко.

Кроме того, на пляже в Учкуевке будет реализована акция «Научись плавать» и организованы зарядки по просьбе жителей. В 2021 году в эксплуатацию будет введен спортивный комплекс в поселке Кача и в селе Верхнесадовое. Строительство других крупных спортивных комплексов пока не планируется.

Напомним, в середине июня современный спорткомплекс открылся на улице Жидилова.

Кристина Ветер

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