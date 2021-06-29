Забор на мысе Айя снесут после расселения животных, находящихся в его периметре

Забор на самом деле вольер

Сегодня директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова в ходе отчета о деятельности вверенного ей ведомства за 2020 год рассказала почему забор на мысе Айя до сих пор не снесен.

«У нас проблема состоит из двух блоков – сами сооружения и животные, которые находятся внутри, которые являются для нашей территории инвазивными, то есть для них не характерна эта среда обитания», — отметила Гаврилова.

Гаврилова рассказала, что для того чтобы снести забор необходимо решить вопрос с животными, проживающими в периметре вольера, выстроенного на мысе Айя. Для этого севприроднадзором заключался контракт с бюджетным учреждением подведомственным Минприроды, однако, в связи с пандемией данной организацией не удалось выполнить работы в срок в связи с чем контракт был расторгнут.

На сегодняшний день вопрос, что делать с дикими животными, решается в суде, севприроднадзор настоятельно рекомендует предпринимателям, построившим вольер, вывезти свое имущество.

По словам Гавриловой, ближайшее заседание суда по данному вопросу запланировано на 13 июля. Снос забора проведут после вывоза животных.

Напомним, природоохранный прокурор в судебном порядке добивается запрета доступа к информации о незаконной организации поездок по заказнику «Мыс Айя» и продаже капканов.

Дмитрий Островский