В Севастополе на пожаре погибла пожилая женщина.

Как сообщили в МЧС города, сообщение о пожаре в квартире по улице Симферопольская поступило в 20:25.

На месте было установлено, что горят бытовые вещи на площади 30 квадратных метров.

Внутри огнеборцы обнаружили женщину 86-ти лет. К сожалению, медики констатировали её смерть.

На вызов прибыли 30 специалистов, 9 единиц техники, из них от МЧС России 21 человек, 6 автомобилей.

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Ольга Сурикова

Фото: ГУ МЧС Севастополя