На проспекте Победы 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля

В Севастополе второклассник попал под колеса автомобиля, неожиданно выбежав на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В воскресенье на проспекте Победы, напротив дома №44/1, 40-летний водитель автомобиля «Дэу» совершил наезд на 9-летнего мальчика. Со слов отца мальчика, он вместе с сыном возвращался домой из магазина. В какой-то момент ребёнок отстал от него и побежал догонять, выбежав на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Второклассник получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в детскую больницу.

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Ольга Сурикова