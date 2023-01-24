В Севастополе военный пенсионер получает счета за квартиру, в которой 10 лет не живет

В Севастополе семья военного пенсионера с 2018 года судится за деньги, которые снимают за задолженность по квартире. При этом семья Герко покинула служебное жилье здесь 10 лет назад, в управляющей компании «Север» продолжают выставлять счета, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Сама квартира в доме №34 на улице Ветвистой в поселке Солнечный пустует все эти 10 лет. Соседи подтверждают, что в ней никто не живет все эти годы. За это время старший по подъезду несколько раз подручными средствами подпирал окна, которые вот-вот выпадут, а птицы свили вокруг них гнезда.

Только в УК «Север» с 2018 года снимают с семьи Олега Герко деньги за содержание помещения. Он рассказал, что собственник выселил его по решению суда в 2012 году, тогда он рассчитался с ним по долгам и сдал квартиру по акту приема-передачи. И с 2013 года жил в Евпатории, где проходил дальнейшую службу. Но в 2018 году на него открыли дела по неуплате за квартиру в Севастополе.

С его слов, с 2018 по 2021 год со счетов всех членов семьи, в том числе и с карты ребенка-инвалида, списали деньги за уплату задолженностей начиная с 2015-го. Общая сумма, которую сняли за это время, даже не уведомляя о судебных исках, составила около 130 тысяч рублей. Светлана Герко рассказывает, что, когда деньги списали в первый раз, у них даже не осталось средств, чтобы приехать в Севастополь и разобраться с проблемой.

Спустя несколько месяцев глава семьи смог вернуть средства через мировой суд. Коммунальщики ему пояснили, что лицевой счет по-прежнему открыт на Олега Герко, и до тех пор, пока его не закроют, платить за квартиру будет он.

Однако сам Герко рассказал, что, когда он жил в квартире, то платил по квитанциям бывшего собственника. Тот в свою очередь продал жилье организации «Севастопольмаринсервис». В этой фирме семье ответили, что у них сменился директор, и они ничего не знают о квартирах, собственником которых является компания.

Сейчас судебные тяжбы не закончились. В декабре 2022-го УК «Север» вновь сняла деньги – 29 тысяч рублей – со счета главы семьи Герко. В этот раз ему было предложено приехать и доказать, посмотрев камеры видеонаблюдения, что кто-то из членов семьи приносил документы, подтверждающие, что в квартире они не проживают.

Последний суд перенесен на 27 января, так как были проблемы с выяснением, куда поступили арестованные в декабре деньги. Предварительно, на счет управляющей компании.

По жалобе семьи Герко, прокуратура Севастополя уже начала проверку.

Ольга Сурикова