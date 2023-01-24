Украина предложила Беларуси заключить пакт о ненападении. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

При этом Лукашенко акцентировал внимание, что несмотря на такое предложение, Запал продолжает вооружать ВСУ.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — высказался Лукашенко, передает «Белта».

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Ольга Сурикова