На Приморский бульвар привезли плитку для ремонта набережной

Политика
10-10-2024
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Шторм, который бушевал в Крыму в ночь с 26 на 27 ноября 2023 года, нанес сильный ущерб — разрушил бетонные парапеты и смыл в море гранитную плитку. 
 
Сейчас на набережной ведутся масштабные ремонтные работы. Их планируют закончить к Новому году. Подрядчиком является фирма ООО «Севпроектмонтаж». Стоимость контракта составила более 520 млн рублей. 
 
Напомним, что в правительстве Севастополя пообещали не застраивать Приморский бульвар. В социальных сетях города разгорелся нешуточный заочный спор между руководителем Севнаследия Ириной Масликовой и севастопольским общественником и историком Степаном Самошиным. 
 

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