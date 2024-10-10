На Приморский бульвар привезли плитку для ремонта набережной

Шторм, который бушевал в Крыму в ночь с 26 на 27 ноября 2023 года, нанес сильный ущерб — разрушил бетонные парапеты и смыл в море гранитную плитку.
Сейчас на набережной ведутся масштабные ремонтные работы. Их планируют закончить к Новому году. Подрядчиком является фирма ООО «Севпроектмонтаж». Стоимость контракта составила более 520 млн рублей.
Напомним, что в правительстве Севастополя пообещали не застраивать Приморский бульвар. В социальных сетях города разгорелся нешуточный заочный спор между руководителем Севнаследия Ириной Масликовой и севастопольским общественником и историком Степаном Самошиным.