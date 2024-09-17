В правительстве Севастополя пообещали не застраивать Приморский бульвар

В социальных сетях города разгорелся нешуточный заочный спор между руководителем Севнаследия Ириной Масликовой и севастопольским общественником и историком Степаном Самошиным.

Причиной стало изменение границ территории ОКН Приморского бульвара. Если в 2018 году к объекту ОКН были отнесены 8 Га территории, то в 2022 году зона ОКН сократилась до 5 Га.

Как утверждает Самошин, из состава ОКН вывели всю набережную, которую сейчас, собственно говоря, реставрируют, а также территорию Екатерининского сквера, на которой сейчас расположена водная станция, бассейн ЦСКА и теннисные корты. В своей публикации историк потребовал от главы Севнаследия опубликовать исследование, на основании которого была сокращена зона ОКН на Приморском бульваре.

Масликова на выпад Самошина ответила и опубликовала заключение, согласно которому и были пересмотрены границы ОКН Приморского бульвара.

«При разработке зон охраны экспертами, учитывая современное состояние набережной и территории ЦСКА, было предложено скорректировать границы ОКН и установить на эту территорию режим «охранной зоны». Ситуация, когда на современную застройку и элементы благоустройства распространяется режим территории объекта культурного наследия, с одной стороны, обесценивает значимость объекта культурного наследия, (современная застройка составляет около одной четвертой объекта в старых границах), с другой стороны приписывает избыточные требования охраны к объектам, не имеющим ценности», — пояснила позицию своего ведомства Масликова.

Также Масликова усомнилась в компетенции Самошина и предложила ему поработать в Севнаследии, чтобы понять «действительные нормы градостроительного регулирования».

Историк не остался в долгу и обвинил экспертов Севнаследия, разработавших обоснование урезания зоны ОКН Приморского бульвара, в элементарной безграмотности.

Так в тексте заключения, опубликованного Масликовой, западная часть бульвара называется восточной, вместо бассейна КЧФ значится «гостиница ЦСК», а трехэтажный флигель гостиницы Киста достроен почему-то не в 1870-м году, а в 1970-м.

«Документ анонимный, утвердил его директор, а кто составил – неизвестно, в заключении нет ссылки на само исследование, на основании чего же оно выдано? В тексте во множестве присутствуют фактические ошибки и фальсификации исторических фактов. Автор вопиюще безграмотен: путает запад и восток и пишет по-русски с ошибками», — возмущается Самошин.

В ответ на очередной выпад Самошина Масликова заявила главное: застройки Приморского бульвара не планируется, об этом горожане могут не беспокоиться, а сокращение ОКН, не отменяет того, что территория набережной и Екатерининского сквера попадает в охранную зону Приморского бульвара. Зато теперь ее будет проще ремонтировать и эксплуатировать, что только на руку горожанам.

«Главное, что нужно знать – стройки на Приморском нет и не планируется. Спекуляции на этой теме считаю беспочвенными. Очень прошу всех неравнодушных граждан, прежде чем обращаться в гнев и ненависть, посмотреть на мой предыдущий пост и ознакомиться с режимами зоны охраны. Территория ЕОЗ едина для площади Нахимова, набережной у Приморского бульвара и территория ЦСКА, она не подразумевает строительства, и учитывает ограничения по предмету охраны исторического поселения и специальные требования зон охраны», — подчеркнула Масликова.

Режим зоны охраны, по словам чиновницы, позволяют проводить работы по благоустройству и содержанию территории и направлен как раз на сохранение историко-градостроительной среды, в то время как режим ОКН направлены на сохранение предмета охраны — подлинных элементов, послуживших основанием для внесения ОКН в реестр и для которых необходима именно реставрация.

Также Масликова настоятельно пригласила Самошина в Севнаследие «в гости ради блага нашего любимого Севастополя, чтобы наладить прямой контакт и использовать достоверную информацию, а не публиковать фейки».

Ошибки и неточности в заключении, на основании которого Севнаследие урезало зону ОКН Приморского бульвара Масликова признала, но назвала их несущественными.

«Что касается обоснования возникновения и трансформации территории – выдергивать конкретные факты и ошибки, не замечая, что территория трансформировалась более чем за 100 лет, совершенно некорректно. Ранее в восточной части был бульвар, теперь спортивный объект с режимом доступа; к морю устроены трибуны, и ныне разбитая волнами набережная, которая переделывалась много раз. Не замечать это — значить лукавить перед своей аудиторией», — отметила чиновница.

В ответ на это Самошин выложил в своем ТГ-канале «Архитектура Севастополя» архивные фото Приморского бульвара и объяснил, что как раз-таки территория Екатерининского сквера была очень важна в истории развития бульвара и предложил 11 сентября (бульвар был заложен в этот день в 1885 году) отмечать День Приморского бульвара по аналогии с Днем Исторического и Матросского бульваров.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

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