Работник автомойки в Севастополе предстанет перед судом за угон иномарки и ДТП

40-летний работник автомойки обвиняется в угоне чужого автомобиля и причинение ДТП, находясь в состоянии опьянения.

Установлено, что в августе текущего года, после распития спиртных напитков на рабочем месте, работник автомойки взял без разрешения автомобиль Porsche, который ему оставил владелец для помывки. Он отправился покупать спиртные напитки в ближайший бар, но по дороге не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen, управляемым 19-летним водителем.

Инцидент произошел в районе дома № 47 по проспекту Генерала Острякова. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что водитель угнанной машины был сильно пьян. Его состояние опьянения превышало допустимую норму почти в восемь раз.

В результате ДТП травмы получили водитель и 20-летний пассажир автомобиля Volkswagen. Пострадавшие были госпитализированы. Владельцу угнанной иномарки был причинен материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Работник автомойки был оштрафован за управление транспортом в нетрезвом виде. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Анна Левина