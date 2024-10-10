В Севастополе провели бизнес-игру «Искусственный Интеллект и бизнес: готовность к прорыву»

На площадке севастопольского Центра «Мой Бизнес» состоялась бизнес-игра «Искусственный Интеллект и бизнес: готовность к прорыву». Мероприятие собрало более 50 предпринимателей Севастополя, которые с энтузиазмом погрузились в мир нейросетевых технологий.

Спикером выступила тренер корпоративных программ Ирен Андруцкая.

Участники игры познакомились с основами работы нейросетей, обсудили, как передовые технологии могут изменить бизнес-процессы. Основное внимание было уделено решению реальных кейсов с использованием нейросетевых инструментов, таких как автоматизация клиентского сервиса, создание контента для маркетинга и анализ данных для выявления трендов.

Одним из самых интерактивных этапов мероприятия стали практические задания. Участники учились генерировать визуальные элементы (от логотипов до рекламных баннеров) и разрабатывать собственные бизнес-решения.

Мероприятие вызвало большой интерес у аудитории, подчеркнув актуальность использования нейросетей для бизнеса. Участники отметили полезность полученных знаний и ценных практических навыков, которые помогут им автоматизировать процессы и вывести свои компании на новый уровень.

Благодаря активной дискуссии и вовлечению всех участников, бизнес-игра стала отличной возможностью не только для прокачки навыков, но и для обмена опытом с коллегами и экспертами.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, ранее в центре «Мой бизнес» в Севастополе прошли открытые уроки по бизнесу для школьников Севастополя в возрасте от 14 до 17 лет. Мероприятие собрало 70 человек, желающих развить свои предпринимательские навыки и интерес к бизнесу.

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