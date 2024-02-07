На Пожарова водитель «Лады» отправил мопедиста в больницу

ДТП произошло сегодня на ул. Пожарова в районе дома №1. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

«29- летний водитель «Лада Калина» при запрещающем повороте налево не предоставил преимущество в движении 17 — летнему водителю мопеда «Alpha», который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель мопеда с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу», — сообщили в ведомстве.

Водитель «Лады» был трезв. Проводится проверка.

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Как сообщалось ранее, трагическое ДТП произошло 4 апреля в 16:36 в районе дома № 60 по проспекту Генерала Острякова.