Строительство мемориального комплекса на мысе Хрустальном переносится на 3 года

Строительство мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» на мысе Хрустальном сдвинулось «вправо» на 3 года. Об этом говорится в уточненной программе развития Крыма и Севастополя.

Предполагаемая стоимость комплекса составит около 1 млрд рублей.

Напомним, 25 февраля 2022 года определили итоговую концепцию мемориального комплекса, которую разработало московское архитектурное бюро «Остоженка».

Тогда же в правительстве Севастополя сообщали, что строительство комплекса планируется завершить в 2024 году. Теперь крайним сроком возведения определен 2027 год.