Морпехи Черноморского флота получили медали «за отвагу»

В соответствии с указом президента РФ Владимир Путин морским пехотинцам Черноморского флота вручили государственные награды – медали «За отвагу».

«Медаль «За отвагу» получил за успешное выполнение задач подразделением в населенном пункте Работино. Медали и награды офицера – это заслуга его подчиненных. Благодаря действиям своих подчиненных был награжден и я», – рассказал командир роты морской пехоты с позывным «Седой».

Военнослужащие соединения морской пехоты ЧФ уже в течение нескольких месяцев успешно выполняют задачи по предназначению, не допуская возможности высадки вооруженных сил Украины на левый берег Днепра и проникновения ДРГ противника вглубь территорий новых российских регионов. До передислокации отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота успешно выполняла задачи в составе группировки войск на Запорожском направлении. Именно морпехи-черноморцы встретили и отражали летнее «контрнаступление» ВСУ в районе Работино.

Ранее мы писали, что морпехи 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады Черноморского флота пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег Днепра, сообщает Минобороны.