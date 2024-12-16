На пожаре в Севастополе спасли маму с 9-летним сыном

Сегодня сотрудники МЧС России в Севастополе ликвидировали два пожара на кухнях.

Первое сообщение о возгорании в квартире на улице Ефремова поступило в 11:54.

О втором пожаре на улице Гоголя стало известно от очевидцев в 13:55.

В обоих случаях огонь охватил площадь в 5 квадратных метров, и пожарные справились с огнем за полчаса.

Из квартиры на улице Ефремова были спасены мама и ее ребенок; 9-летний мальчик был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Причины происшествия выясняются. На улице Гоголя пострадавших не было, пожар произошел из-за неосторожности при готовке.

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Кристина Ветер