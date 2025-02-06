В Севастополе проводили в последний путь бойца СВО

В Севастополе 5 февраля простились с гвардии рядовым, стрелком Михаилом Викторовичем Астаповым.

Михаил родился и вырос в Севастополе, окончил школу №8. После школы был призван на срочную военную службу, служить ему довелось в одной и воинских частей ПВО. Демобилизовавшись, он вернулся домой и работал на предприятиях и стройках города.

После начала СВО Михаил пошел добровольцем и отслужил два срока по контракту с добровольческими формированиями, оказывающими содействие Вооруженным силам в выполнении задач СВО, был ранен, но возвращался в строй.

Он был направлен в гвардейскую мотострелковую часть на территорию ДНР. Погиб Михаил в одном из боев на Артемовском направлении.

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