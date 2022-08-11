На подъезде к Каче в аварии погиб мотоциклист

Сегодня, 11 августа, на подъезде к поселку Кача после столкновения автомобиля и мотоцикла погиб водитель последнего. Об этом сообщила зам руководителя пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Точилина.

«11 августа в 09 часов 50 минут, на автодороге Подъезд к ПГТ Кача, 7 км +200 м, водитель 1985 года рождения, управляя легковым автомобилем «Лада Гранта», при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу с тяжелыми травмами, где спустя некоторое время скончался», — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП со смертельным исходом начата проверка. Признаки опьянения у водителя автомобиля «Лада Гранта» не выявлены.

Напомним, в Севастополе 1 июня произошло ДТП с участием четырех машин на подъезде к улице Степаняна, возле дома№53 по улице Вакуленчука. Водитель Toyota не предоставила преимущество при выезде со второстепенной дороги, сообщает пресс-служба городского МВД.

Дмитрий Островский