В Севастополе центр встал из-за аварии

Сегодня, 11 августа, в центральной части Севастополя из-за ДТП парализовало движение транспорта.

Очевидцы сообщают, что столкнулись две иномарки — «Хёндай» и «Киа». Произошло это на стыке улицы Айвазовского и проспекта Нахимова. Одно это уже остановило движение по проспекту, но ситуацию ещё усугубил троллейбус. Он попытался объехать аварию и притёр заднее крыло «Ниссана», припаркованного в неположенном месте, вне стоянки у гостиницы Севастополь.

В результате все четыре полосы оказались заблокированными. Водители общественного транспорта покинули свои машины: одни отправились помогать советом зацепившему «Ниссан» коллеге, другие просто ожидали возобновления движения.

Напомним, в Севастополе полиция возбудила уголовное дело после крупного ДТП на автодороге «Севастополь-Инкерман», которое произошло днем 4 августа.