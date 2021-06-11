Житель Крыма пойдет под суд за ложное сообщение о теракте в школе

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, обвиняемого в ложном сообщении о теракте в школе. Таким образом он хотел проверить оперативность работы спецслужб.

Следственным управлением установлено, что поздним вечером 11 мая мужчина разместил в соцсети в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся теракте в местной школе. УФСБ России вместе с МВД незамедлительно отреагировали на данное сообщение.

«В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур», – сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю.

У обвиняемого изъяли компьютер и телефон, предметов и сведений, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено и не выявлено.

Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Ольга Сурикова