На пляжах Севастополя сегодня появятся таблички, что это объекты повышенной опасности

На экстренном заседании Заксобрания Севастополя после удара Украиной по пляжу в Учкуевке баллистической ракетой было принято решение пляжи не закрывать для посещения. Но эти места отдыха, особенно на Северной стороне, объявлены повышенно опасными.

Губернатор Михаил Развожаев в комментариях после заседания подчеркнул, все должны понимать, что пляжи Северной стороны оборудованных укрытий сейчас не имеют, поэтому лучше на время воздержаться от их посещения. В дальнейшем планируется установить бетонные защитные конструкции, как в Белгороде, где можно будет укрыться во время ракетной опасности.

Сегодня на заседании правительства, как передает корреспондент «Севкора» глава города дал поручение и.о.вице-губернатора Евгению Горлова проконтролировать установку уже сегодня предупреждающих отдыхающих об опасности на пляже табличек.

Напомним, в Севастополе ввели штрафы за отказ в укрытии во время сигнала «воздушная тревога».

Ольга Сурикова