Илья Журавлёв подал документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты заксобрания Севастополя по округу №6

Координатор Севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикер заксобрания Илья Журавлёв 28 июня подал документы для регистрации кандидатом в депутаты заксобрания по округу №6.

Документы на регистрацию по одномандатному округу № 6 были переданы в Ленинскую территориальную избирательную комиссию. Илья Журавлёв особо отметил доброжелательность, компетентность, отзывчивость членов территориальной комиссии.

«Это говорит о том, что традиции хорошего отношения, профессионализма, объективности, честности сохраняются», — подчеркнул он.

Илья Журавлёв выразил надежду, что избирательный процесс пройдёт в рамках действующего законодательства, будет объективным, а конкуренция с коллегами по одномандатному округу — честной.

«Безусловно, надеюсь и уверен в победе, учитывая, что этот округ для меня традиционный, в котором я начинал ещё в двухтысячном году баллотироваться. К большому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны в этом округе практически не осталось. А ведь у нас всю жизнь работала самая сильная ветеранская организация в городе», — обратил внимание Илья Григорьевич.

Он напомнил, что общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Ленинского муниципального округа четверть века возглавляла Людмила Николаевна Хамина, сама пережившая блокаду Ленинграда. К сожалению, три года назад она ушла из жизни.

«Традиции в районе заложены хорошие, патриотические, поэтому уверен, что получится представлять этот округ в будущем созыве», — заключил он.

Напомним, что Илья Журавлёв был депутатом Ленинского районного совета Севастополя с 2002-го по 2006 год, в 2010-м стал депутатом горсовета. После воссоединения с Россией севастопольцы дважды избирали его в городской парламент, где он возглавил фракцию ЛДПР и стал вице-спикером.

17 июня на Конференции Севастопольского отделения ЛДПР были определены кандидаты, идущие на выборы депутатов Заксобрания третьего созыва по партийному списку и одномандатным округам. Выборы продлятся три дня: 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

Напомним, к избирательному округу №6 относится так называемый микрорайон Остряки: проспект Генерала Острякова, улицы Николая Музыки, Маршала Бирюзова, Генерала Коломийца, Маршала Геловани, Хрусталева и другие.

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