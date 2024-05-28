На пересечении улиц Вакуленчука, ПОР и Фиолентовского шоссе на два месяца перекроют дорогу

В Севастополе с 1 июня до 1 августа будет полностью ограничено движение на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе.

Путь следования маршрутов №83 и №84 будет изменен: автобусы будут объезжать по Фиолентовскому шоссе. А личному автотранспорту объехать перекрытый участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе пересечения улиц Вакуленчука, Фиолентовского шоссе и проспекта Октябрьской Революции началось масштабное строительство дорожной развязки, которое продлится до зимы 2024 года.

Ольга Сурикова

Фото: Транспорт Севастополя