В Стрелецкой балке началось строительство дорожной развязки

В районе пересечения улиц Вакуленчука, Фиолентовского шоссе и проспекта Октябрьской Революции началось масштабное строительство дорожной развязки, которое продлится до зимы 2024 года.

В данный момент основные работы ведутся с левой стороны дороги по направлению в центр города. Там вырублена значительная часть деревьев, прокладываются коммуникации, ведутся земляные работы.

На данном участке дороги будет организовано 4-полосное движение. Развязка будет выполнена в одном уровне, пишет ForPost.

Для осуществления правоповоротного движения с Фиолентовского шоссе в направлении улицы Вакуленчука существующий двухполосный съезд будет доведен до проектных норм, что предусматривает две полосы движения в одном направлении.

«Для осуществления левоповоротного движения с Фиолентовского шоссе в направлении проспекта Октябрьской Революции предлагается перенаправить левоповоротное направление движения на отнесённый разворот с помощью разворотной петли», — отметили в департаменте.

Существующий съезд для осуществления левоповоротного движения с ПОР в направлении Фиолентовского шоссе будет также доведен до проектных норм.

Приоритетность движения и разделение потоков будут осуществляться с помощью полосы накопления, направляющих островков безопасности и разметки.

Кроме этого, слева по проспекту Октябрьской Революции и справа по Фиолентовскому шоссе предусмотрено пешеходное движение с разделением бортовым камнем и без устройства разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром.

Перекрывать дорогу на время проведения строительных работ не будут, для этого планируется сужение полос движения.

Ольга Сурикова