В Севастополе задержали карманника, похитившего кошелек у пенсионера

В Севастополе оперативники задержали вора-рецидивиста, похитившего кошелек у пенсионера, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Делая вид, что стряхивает грязь с верхней одежды, мужчина вытащил из кармана брюк потерпевшего портмоне с деньгами. Момент совершения кражи зафиксировали уличные камеры.

Пенсионер ожидал троллейбус на остановке, к нему подошел прохожий, который сказал, что у пожилого мужчины испачкано плечо. Незнакомец стал делать вид, что помогает очистить верхнюю одежду, и в это время незаметно вытянул из переднего кармана его брюк портмоне, в котором находились пять тысяч рублей. После того, как «заботливый» мужчина скрылся, пенсионер обнаружил отсутствие кошелька и обратился в полицию.

Вором оказался 52-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе неравнодушные жители города помогли полиции задержать подозреваемого в краже кошелька у пассажирки автобуса.

Ольга Сурикова