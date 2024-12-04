На Омеге установили светофор

Водители торжествуют. На пешеходном переходе на Омеге установили долгожданный светофор.

Севкор писал ранее, что жители Гагаринского района жалуются на нерегулируемый пешеходный переход в районе остановки «Пляж Омега». Из-за постоянного потока пешеходов, которые переходят проезжую часть, на дороге скапливается огромная пробка. А тех водителей, кто не пропускает пешехода, вступившего даже на противоположную часть дороги, ждут штрафы в 1500 рублей. Нарушения фиксирует камера.

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Анна Левина