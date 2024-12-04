ЛДПР вырвала победу у «Олимпа» и закрепилась на втором месте

В субботу футбольная команда ЛДПР провела очередной матч Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8. Соперником наших ребят стала команда «Олимп». Встреча выдалась очень напряженной и держала болельщиков в напряжении до финального свистка.

Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу ЛДПР. Голы в нашей команде забили Владислав Четыркин и Дмитрий Комаров. Во втором тайме команды продолжили обмениваться голами, и игра буквально «висела на волоске». За ЛДПР отличились Даниил Пономарев и снова Владислав Четыркин, оформивший дубль. В итоге наши ребята сумели удержать преимущество и вырвать победу со счетом 4:3.

Лучшим игроком матча стал Владислав Четыркин.

После пяти туров ЛДПР занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь лидеру – «Метеору». «Спартак» – на третьем месте.

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Анна Левина