Севастопольский вымогатель, отобравший у бизнесмена почти 400 тысяч рублей, отправится в колонию на 7 лет

В Севастополе вынесен приговор 45-летнему местному житель, который обвинялся в вымогательстве. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В августе 2020 года мужчина вместе с соучастником потребовал от предпринимателя 2,4 млн рублей. Злоумышленники избили потерпевшего в его офисе, пригрозили убийством и заставили написать расписку о несуществующем долге. Затем они вынудили его взять кредит под залог автомобиля. Полученные 388 тысяч рублей предприниматель отдал вымогателям.

Преступников задержали. Уголовное дело в отношении соучастника было прекращено в связи с его смертью.

Ранее Гагаринский районный суд приговорил вымогателя к условному сроку, переквалифицировав его действия на самоуправство. Однако прокуратура обжаловала этот приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение, и суд вынес обвинительный приговор.

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Анна Левина