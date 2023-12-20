На обелиске «Штык и парус» почти полностью завершены реставрационные работы

Об этом «Севкору» сообщил представитель подрядчика Виктор Лукин.

«Происходит разбор лесов. Уже подходим к окончанию работ. Завершен монтаж отделки обелиска. Покрытие памятника будет устойчиво к солям и грязевым осадкам. Была произведена замена всех креплений. Внутри тела обелиска используется только нержавеющий метал», — отметил Лукин.

Пятна на обелиске подрядчик объяснил тем, что на месте крепления лесов после их демонтажа вставляли камень, который еще не выровнялся по цвету, так как камень натуральный он не может быть полностью однотонным.

Напомним, реставрация обелиска началась в этом году, она обошлась городу 731 млн рублей.

После реставрации обелиск Городу-Герою Севастополю получит художественную подсветку и камеры наблюдения, а также будет восстановлена терраса с пушками, рядом с которой установят лавочки и урны.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский