Андрей Куринов провел встречу с севастопольскими предпринимателями по земельным вопросам

При участии депутата заксобрания Севастополя от ЛДПР Андрея Куринова и вице-председателя Севастопольского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Елены Коротких прошла встреча с севастопольскими предпринимателями, во время которой были разъяснены проблемные вопросы, волнующие граждан.

Поднимались вопросы землепользования, разработки и изменения градостроительной документации.

В частности предпринимателей интересовала разработка и корректировка градостроительной документации.

«Был проработан алгоритм действий для предпринимателей, чьи земельные участки оказались в «красной зоне» улично-дорожной сети и, соответственно, предприниматели не могут ими пользоваться. Во время встречи даны разъяснения, как поступить в таком случае. Кроме этого, внесены предложения по улучшению взаимодействия между Департаментом экономического развития города и Департаментом по земельным отношениям», — прокомментировала Елена Коротких.

Предприниматели высказали предложение по поводу передачи им информации, какие земельные участки можно использовать для предпринимательской деятельности, чтобы инвесторы могли планировать дальнейшую работу и развивать бизнес в Севастополе.

Также во время встречи прошла дискуссия по вопросу земель сельхозназначения и сельхозиспользования на территории города федерального значения Севастополе. Участники встречи обсудили также предоставление земельных участков в городе участникам СВО. Фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя входит в состав разработчиков данного законопроекта, который в настоящее время дополняется и совершенствуется.

«Очень важно учесть конструктивные предложения севастопольских предпринимателей при разработке Генерального плана города и корректировке правил Землепользования и застройки. Это одна из главных возможностей, позволяющая дать реальный толчек развитию малого и среднего предпринимательства в нашем городе», — отметил Андрей Куринов.

Подобные встречи с предпринимателями города будет проходить регулярно и следующая встреча запланирована на январь.