Муж пропавшей женщины задержан по подозрению в ее убийстве

Тело Марины Футурнюк обнаружено на пустыре

В Севастополе муж подозревается в убийстве жены, тело которой было найдено 23 декабря. Сейчас он задержан. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве добавили, что сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 33-летней жительницы Севастополя (ч.1 ст. 105 УК РФ).

«21 декабря текущего года от родственников молодой женщины в правоохранительные органы поступило заявление о том, что с 20 декабря она перестала выходить на связь и ее местонахождение не известно. У следствия имелись все основания полагать, что в отношении пропавшей было совершено преступление, в связи с чем следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя было возбуждено уголовное дело по факту ее убийства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что были задействованы значительные силы, чтобы найти пропавшую.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела. Тело девушки было обнаружено закопанной в земле на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти.

В настоящее время ее супруг задержан. С ним проводятся все необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз, детально устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и его мотивы.

Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, заключили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю