На мысе Хрустальном будут музеефицированы апсида старинного храма и лестница

Пока что объекты законсервируют

Во время строительства будущего культурного кластера на мысе Хрустальном были обнаружены останки храма Святого Иоанна Воина, а также комплекс лестничных маршей. Исследования показали, что музеефикации подлежат апсида и лестничный марш № 4, сообщает пресс-служба правительства города.

Замдиректора организации «Археология Крыма» Артем Кречин рассказал, что на данной территории когда-то находились церковь и завод, но из-за того, что объекты дважды были разрушены, утверждать об их наличии можно было только после раскопок.

«Форт Меньшиков» был поставлен на учет как объект культурного наследия в 2018 году. Но участок, где находится храм, не вошел в территорию ОКН по причине невозможности его обследования – на тот момент здесь находились цеха завода. Летом прошлого года строительная организация заказала дополнительные обследования участка работ, который не был дообследован. И по результатам разведок был выявлен внутрикомплексный объект «Храм Иоанна Воина», — уточнил он.

Осенью 2021 года Севнаследие поставило храм на учет как внутрикомплексный объект внутри большого объекта культурного наследия «Форт Меньшиков».

«Храм был освящен в 1916 году. Первый раз он был частично уничтожен во время войны, а впоследствии на этой территории находился цех механического завода. В рамках археологических работ были открыты элементы храма — наиболее сохранившиеся из них уйдут под сохранение. Остальные элементы храма были или частично, или полностью разрушены», — добавил археолог.

По его словам, определенные оставшиеся элементы храма будут законсервированы на время строительства. После их планируется включить в проект культурного кластера. Документация прошла историко-культурную экспертизу.

Остальные строительные остатки подлежат демонтажу в связи с их неудовлетворительной сохранностью: одна часть была разрушена во время Великой Отечественной войны, другая – в результате хозяйственной деятельности на территории завода № 54.

Напомним, Севастопольское благочиние ранее заявляло, что необходимо сохранить обнаруженный храм Святого Иоанна Воина и вновь его отстроить.

Ольга Сурикова