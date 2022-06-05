На трассе «Таврида» изменится движение транспорта

С понедельника
В связи со строительством 8 этапа трассы «Таврида» меняется схема движения транспорта, который двигается со стороны Инкермана в Ялту, сообщает пресс-служба правительства города.
С 6 до 20 июня будет перекрыт разворот по направлению Симферополь-Ялта, проезд в Ялту будет доступен через Балаклавскую развязку.
Движение по направлениям Севастополь-Ялта, Ялта-Симферополь сохраняется по существующим временным дорогам на Ялтинском кольце.
В правительстве призвали учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба правительства города