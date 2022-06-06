В Севастополе неделя будет с дождями и грозами

Не успела прийти жара, как вернулись дожди

В Севастополе и Крыму 6-7 июня после продолжительной сухой и жаркой погоды ожидается изменение погодный условий: пройдут дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Температура воздуха понизится на 4-6°.

В понедельник, 6 июня, переменная облачность.

Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь, гроза.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы 14 м/с, при грозе местами шквал 17 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 22…24°.

Во вторник, 7 июня, переменная облачность.

Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.

В среду, 8 июня, переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.

В четверг, 9 июня, снова ожидает дождь с грозою.

Температура днем поднимется до +2о°.

В пятницу, 10 июня, дождь временно прекратится. Погода будет облачная.

Температура днем будет держаться на уровне +2о°.

На выходных синоптики обещают снова дожди и грозы.

Температуры будет подниматься не выше +22-24°.

Фото: Александр Страхов