Дорога между Столетовским проспектом и улицей Тараса Шевченко будет готова к 2025 году

Строительство разделено на три этапа:

— строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Тараса Шевченко и Столетовского проспекта;

— реконструкция части Столетовского проспекта с устройством четырехполосной проезжей части;

— строительство участка улицы Тараса Шевченко с устройством четырехполосной проезжей части.

До конца 2024 года планируется завершить строительство кольцевой развязки. Она будет двухполосная. Сегодня ее строительная готовность – 25%.

Сейчас занимаются коммуникациями: водо- и газоснабжение, ливневая канализация, сети связи, освещение.

Сейчас можно увидеть новую опору линии электропередачи. Этот энергообъект обеспечит необходимый габарит в месте пересечения ЛЭП с проезжей частью. Он будет располагаться в центре кольца дорожной развязки.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина