Дорога между Столетовским проспектом и улицей Тараса Шевченко будет готова к 2025 году

Строительство разделено на три этапа:
— строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Тараса Шевченко и Столетовского проспекта;
— реконструкция части Столетовского проспекта с устройством четырехполосной проезжей части;
— строительство участка улицы Тараса Шевченко с устройством четырехполосной проезжей части.
До конца 2024 года планируется завершить строительство кольцевой развязки. Она будет двухполосная. Сегодня ее строительная готовность – 25%.
Сейчас занимаются коммуникациями: водо- и газоснабжение, ливневая канализация, сети связи, освещение.
Сейчас можно увидеть новую опору линии электропередачи. Этот энергообъект обеспечит необходимый габарит в месте пересечения ЛЭП с проезжей частью. Он будет располагаться в центре кольца дорожной развязки.
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