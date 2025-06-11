«ЧП Севастополь» уличили в незаконной рекламе алкоголя

Крупнейший телеграм-канал Севастополя попал в поле зрения антимонопольной службы. В Крымское УФАС поступила жалоба на размещение в «ЧП Севастополь» рекламы алкогольной продукции бренда «Хуторок», производимой ООО «КВК Групп».

По данным антимонопольного ведомства, в телеграм-канале было опубликовано изображение бутылки с сопроводительным рекламным текстом. Это противоречит российскому законодательству: согласно закону «О рекламе», продвижение алкоголя в интернете запрещено.

Как поясняют в УФАС, такие ограничения направлены на снижение потребления спиртного, особенно с учетом того, что интернет-аудиторию трудно контролировать. В случае, если факт нарушения подтвердится, владельцу телеграм-канала может грозить административный штраф как рекламораспространителю.

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