Криминал

Россиянин получил срок в колонии строгого режима за убийство в Каче

06-04-2022
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Сбросил собутыльника с балкона

В Севастополе суд после рассмотрения апелляции оставил в силе приговор Нахимовского районного суда за убийство, которое было совершено жителем Владивостока в марте 2018 года в Каче. 

Конфликт возник между двумя мужчинами, которые распивали спиртное в гостиничном номере в поселке Кача.

«В ходе продолжающейся ссоры они переместились на балкон номера. Там гражданин С., пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникнувших неприязненных отношений, взял гражданина А. за нижнюю часть туловища, приподнял выше ограждения балкона и перекинул потерпевшего через него, тем самым скинув его с высоты шестого этажа вниз на твердую бетонную поверхность», – сообщила пресс-служба городского суда.

Жертва скончалась от полученных телесных повреждений.

Приговор Нахимовского суда, который был вынесен в октябре 2021 года, вступил в законную силу.

Виновнику назначили 6,5 лет колонии строгого режима.

Ольга Сурикова

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