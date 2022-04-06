Россиянин получил срок в колонии строгого режима за убийство в Каче

Сбросил собутыльника с балкона
В Севастополе суд после рассмотрения апелляции оставил в силе приговор Нахимовского районного суда за убийство, которое было совершено жителем Владивостока в марте 2018 года в Каче.
Конфликт возник между двумя мужчинами, которые распивали спиртное в гостиничном номере в поселке Кача.
«В ходе продолжающейся ссоры они переместились на балкон номера. Там гражданин С., пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникнувших неприязненных отношений, взял гражданина А. за нижнюю часть туловища, приподнял выше ограждения балкона и перекинул потерпевшего через него, тем самым скинув его с высоты шестого этажа вниз на твердую бетонную поверхность», – сообщила пресс-служба городского суда.
Жертва скончалась от полученных телесных повреждений.
Приговор Нахимовского суда, который был вынесен в октябре 2021 года, вступил в законную силу.
Виновнику назначили 6,5 лет колонии строгого режима.
Ольга Сурикова