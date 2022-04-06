Россиянин получил срок в колонии строгого режима за убийство в Каче

Сбросил собутыльника с балкона

В Севастополе суд после рассмотрения апелляции оставил в силе приговор Нахимовского районного суда за убийство, которое было совершено жителем Владивостока в марте 2018 года в Каче.

Конфликт возник между двумя мужчинами, которые распивали спиртное в гостиничном номере в поселке Кача.