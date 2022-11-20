На Крымском мосту завершили установку всех четырех пролетов автодорожной части

Завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ», — уточнил Хуснуллин.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Сдетонировавшее устройство находилось внутри грузовика, перевозившего, предположительно, удобрения.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Марат Хуснуллин