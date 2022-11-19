В честь дня рождения Деда Мороза СевТЮЗ предлагает написать «Морозный диктант»

В СевТЮЗ обратился сам Дедушка Мороз и попросил проверить знания всех тех, кто хотя бы раз в жизни писал письмо с пожеланием.
Мороз Иванович рассказал, что иногда из-за ошибок в письме, человек получал совсем не тот подарок, которого ждал. А иногда и совсем его не получал! Из-за грамматических ошибок и волшебные заклинания не работают – и Новый год может не наступить! Дедушка подготовил свой текст, который будет направлен в театр в день
проведения события.
В прошлом году театр юного зрителя начал добрую традицию – писать «Морозный диктант».
В 2021 года любой желающий мог в формате онлайн проверить свои навыки правописания.
В этом году событие пройдет в офлайн формате.
Принять участие в нем может любой желающий старше 8 лет.
19 НОЯБРЯ в 13:00 в фойе СевТЮЗ (просп. Гагарина, 16), сидя за театральными столами, под диктовку Директора мышиного театра мы напишем самый настоящий «Морозный диктант»
Стать участником очень просто. Необходимо пройти регистрацию по ссылке:
Каждому участнику будет выдан фирменный бланк. Мы лишь просим принести свою волшебную ручку, которая знает все тонкости почерка.
Проверка работ займет несколько дней. И уже 22 декабря на электронные почты будут направлены именные сертификаты.
Ольга Сурикова