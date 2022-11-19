В честь дня рождения Деда Мороза СевТЮЗ предлагает написать «Морозный диктант»

В СевТЮЗ обратился сам Дедушка Мороз и попросил проверить знания всех тех, кто хотя бы раз в жизни писал письмо с пожеланием.

Мороз Иванович рассказал, что иногда из-за ошибок в письме, человек получал совсем не тот подарок, которого ждал. А иногда и совсем его не получал! Из-за грамматических ошибок и волшебные заклинания не работают – и Новый год может не наступить! Дедушка подготовил свой текст, который будет направлен в театр в день

В прошлом году театр юного зрителя начал добрую традицию – писать «Морозный диктант». В 2021 года любой желающий мог в формате онлайн проверить свои навыки правописания. В этом году событие пройдет в офлайн формате. Принять участие в нем может любой желающий старше 8 лет. проведения события.

19 НОЯБРЯ в 13:00 в фойе СевТЮЗ (просп. Гагарина, 16), сидя за театральными столами, под диктовку Директора мышиного театра мы напишем самый настоящий «Морозный диктант»

Стать участником очень просто. Необходимо пройти регистрацию по ссылке

Каждому участнику будет выдан фирменный бланк. Мы лишь просим принести свою волшебную ручку, которая знает все тонкости почерка.

Проверка работ займет несколько дней. И уже 22 декабря на электронные почты будут направлены именные сертификаты.