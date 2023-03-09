На Крымском мосту пролет железнодорожной части поднимали два дня

На Крымском мосту сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части. Здесь продолжаются работы после открытия автомобильной части моста.

Как рассказал вице-премьер-министр Марат Хуснуллин, после сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Трудоемкая процедура заняла два дня.

«Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля. После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения», — уточнил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что работы идут по графику. На объекте работают 260 человек и 29 единиц техники.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Сдетонировавшее устройство находилось внутри грузовика, перевозившего, предположительно, удобрения.

Ольга Сурикова