Инкерманцы жалуются на удушающий дым из крематория

Жители Инкермана страдают от вредных выбросов, которые производит крематорий для медицинских отходов и трупов лабораторных животных, сообщает ТГ-канал Mash на волне.

Речь идет о предприятии «Экон», которое получает контракты от городских больниц на утилизацию использованных расходников, остатков тканей после операций, просроченных вакцин и трупов лабораторных животных. Крематорий работает с 2019 года, но с недавнего времени количество выбросов начало беспокоить инкерманцев, на что они регулярно жалуются в роспотребнадзор.

Однако чиновники, проводя замеры, сообщают, что выбросы не превышают нормы, а жители района рассказывают, что исследования проводятся за день до или после сжигания мусора.

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