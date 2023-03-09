В Севастополе волонтёры раздавали цветы девушкам на улицах города

Волонтеры молодежной организации ЛДПР раздавали тюльпан девушкам и дамам на улицах Севастополя.

«Захотелось подарить прекрасным женщинам Севастополя радость и солнечное тепло в этот замечательный весенний день. В нашем городе живут самые прекрасные девушки и дамы. Более того город славится великими женщинами в нашей истории. Здесь сражалась пулеметчица Нина Онилова, снайпер Людмила Павличенко, ухаживала за ранеными легендарная Даша Севастопольская, писала гениальные стихи великая Анна Ахматова», — рассказал глава молодежной организации ЛДПР в Севастополе Борис Этенко.

ЛДПР в Севастополе в преддверии Международного женского дня провела целую серию мероприятий.

Для активисток партии прошел концерт юного гитариста Льва Этенко, который исполнил романтические композиции под гитару.

Ценные подарки и цветы женщинам-членам партии вручил координатор регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Илья Журавлев.

«Во все времена вы даете нам силы для наших свершений, дарите свою заботу и веру в наши возможности. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей. Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием», — отметил он.

Депутат заксобрания Артем Гордиенко поздравил с праздником сотрудниц УМВД, передав поздравления от коллег по фракции ЛЛДПР в местном парламенте.

Особые поздравления и слова благодарности сотрудники аппарата ЛДПР адресовали женщинам – волонтерам, вяжущим и шьющим теплые вещи участникам спецоперации. Примечательно, что активистки ЛДПР не просто шьют теплые вещи, но и делают консервы, сладости, а также изготовляют маскировочные сети, пишут трогательные письмо для бойцов.

Организовали севастопольские партийцы и праздничный вечер для женщин из совета ветеранов. Для женщин накрыли праздничный стол, вручили подарки, а также организовали выступление музыкального коллектива «Мелодия».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ЛДПР