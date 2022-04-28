Свалка строительных отходов ликвидирована в Гагаринском районе

Горхоз обязали

В Севастополе устранена свалка строительных отходов на улице Кесаева только после вмешательства прокуратуры города.

Несанкционированная свалка грунта и лома бетонных и асфальтобетонных изделий площадью 155 кв.м обнаружена в районе дома № 2 по ул. Астана Кесаева.

«Прокуратура района директору Департамента городского хозяйства внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На данный момент мусор вывезен.

Напомним, недавно был пресен незаконный вывоз отходов в Юхариной балке.

Ольга Сурикова