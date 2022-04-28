В Севастополе простились с морским пехотинцем Алексеем Охотой

Бал командиром десантно-штурмовой роты

В Севастополе 28 апреля проводили в последний путь Алексея Ивановича Охоту — командира разведывательного взвода разведывательного батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.

Алексей Иванович родился в поселке Беркакит, г. Нерюнгри Якутской АССР.

В 2010 году окончил Дальневосточное высшее военное командное училище.

С 2013 года служил в нашей 810 отдельной бригаде морской пехоты. Был командиром взвода снайперов, затем стал командиром разведроты, взвода, командиром десантно-штурмовой роты.

«Служил отважно, и его назначали на все более ответственные направления. С 2018 года стал командиром разведывательного взвода разведбатальона. Алексей Иванович погиб геройски при проведении спецоперации на Украине. Будем помнить о нашем воине!» — написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Ольга Сурикова