На спуске Котовского в ДТП перевернулся автомобиль

Не заметил машину на главной

В Севастополе днем 20 июля произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Авария произошла около 12:30 на спуске Котовского.

«На перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «Шевроле Авео» — мужчина 1972 года рождения, при выезде со второстепенной дороги, с улицы Буденного, на главную дорогу — улицу Котовского, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», под управлением мужчины 1998 года рождения, что привело к столкновению и последующему опрокидыванию автомобиля «Шевроле Авео», — сообщила подробности произошедшего заместитель начальника пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Точилина.

Также в ведомстве уточнили, что медпомощью участники дорожного движения не обращались, повреждения получили только автомобили.

Напомним, недавно на Фиолентовском шоссе произошло серьезное ДТП с пострадавшими: мотоцикл столкнулся с автомобилем «Рено».

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю