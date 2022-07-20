Горлов заверил, что на кладбище 5-го км строительного мусора нет

До конца неделе дал срок навести порядок на территории

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов опроверг появившуюся информацию о складировании строительного мусора на кладбище 5-го км.

Он пояснил, что то, что засняли журналисты на территории кладбища является остатками грунта и камней, «периодически образуемых в ходе хозяйственной деятельности учреждения — извлеченных из грунта при подготовке могил, а также конструкции демонтированых намогильных сооружений при подзахоронении».

«На территорию кладбища 5-й км, Балаклавского шоссе не свозится строительный мусор, — написал Горлов в своем Telegram-канале. — Остатки грунта, камней, намогильных сооружений убираются в установленном порядке. Департаментом поручено ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» усилить работу по санитарной очистке территории и привести территорию в надлежащее состояние в срок до конца текущей недели».

Напомним, весной представители Севприроднадзора, Общественной палаты зафиксировали факт сброса строительного мусора неподалёку от кладбища в поселке Кальфа.

Ольга Сурикова