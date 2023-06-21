На каникулах севастопольские дети лазят по крышам

На проблему обратила внимание жительница соседнего дома. Сами дети, по ее словам, уже несколько раз были замечены на крыше. Она возмущена, почему проход на крышу открыт и сообщила об этом в чат главы Ленинского района Михаила Сердюка.

Речь идет о крыше по адресу Геловани, 20.

«В доме напротив мальчишки забираются на крышу. Вижу второй раз. Уходят после замечаний. Стоит проверить, почему у детей есть доступ к крыше. Я понимаю, что они исследуют мир, но есть и менее опасные методы», — возмутилась жительница соседнего дома.

Напомним, на днях стало известно, что загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50%, часть из них не откроется этим летом. Отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При этом министерство образования планирует частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма.

Дарья Тимофеева

Фото: соцсети