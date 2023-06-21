Аксенов рассказал, как забрать у Киева «скифское золото»

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение Верховного суда Нидерландов, который постановил передать скифское золото Украине.

По его словам, это решение ожидаемое, принималось, исходя из политической целесообразности.

«Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши. Если российские золотовалютные резервы просто украли, то странно было бы ожидать справедливости в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если «скифское золото» действительно довезут до Киева», — заявил он.

Ольга Сурикова