Аксенов рассказал, как забрать у Киева «скифское золото»

Крым
21-06-2023
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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение Верховного суда Нидерландов, который постановил передать скифское золото Украине.

По его словам, это решение ожидаемое,  принималось, исходя из политической целесообразности.

«Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши. Если российские золотовалютные резервы просто украли, то странно было бы ожидать справедливости в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если «скифское золото» действительно довезут до Киева», — заявил он.

Ольга Сурикова

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