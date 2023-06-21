ФСБ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области

Спецоперация в Украине
21-06-2023
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ФСБ России задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые планировали покушение на представителей органов власти Запорожской области, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Запорожской области.

В ФСБ отметили, что злоумышленники получили от украинских спецслужб необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ольга Сурикова

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