Виновник массового ДТП на президентской трассе может сесть на пять лет

В Севастополе полиция возбудила уголовное дело после крупного ДТП на автодороге «Севастополь-Инкерман», которое произошло днем 4 августа.

Вследствие столкновения 12 автомобилей, один человек погиб и еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, из-за технической неисправности тормозной системы грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом совершил столкновение с едущими впереди автомобилями.

По факту дорожно-транспортного происшествия следственным управлением УМВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ольга Сурикова